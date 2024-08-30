Sakarya’da Millet Bahçesi’nde büyük bir coşku ile gerçekleşen ‘Okul Öncesi Şenliği’nde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Valilik himayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordine ettiği ‘Okul Öncesi Şenliği’ Millet Bahçesi’nde düzenlendi. Şenliğe; Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katılım sağladı. Şenlik protokol üyelerinin çocuklarla birlikte kurdele kesimi, etkinlik atölyelerinin gezilmesi, katılım belgesi takdimi, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin şarkı performansı ile sona erdi.

Okul öncesi şenliğinde; müzik ve ritim, boyama, baskı, balon şişirme, matematik, akıl ve zeka oyunları, spor etkinlikleri gibi zengin içerikli atölyeler veli ve öğrencilerin dikkatini çekti. Çocukları eğlendirmek için animatör grupları da şenlik alanında yer aldı. İl geneli 45 farklı okul ve kurum; 53 atölye, 2 parkur ile okul öncesi öğrencileri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Pamuk şeker ve dondurma ikramı da yapılan şenlik alanında çocuklar mutlu bir gün geçirdiler.

Çocuklar doyasıya eğlendiler

Farklı ilçelerden katılım sağlayan yüzlerce çocuk, güvenli şenlik ortamında atölyelerde etkinliklere katıldı. Çeşitli oyunların düzenlendiği, çocukların renkli dünyasının öncelendiği şenlik atmosferinde, çocuklar yaparak-yaşayarak öğrenmenin tadını çıkardılar. Duyusal, bilişsel ve psikomotor becerilerine hitap eden, büyük bir özenle hazırlanan etkinlikler, oyun çağındaki öğrencilerin saatlerce sıkılmadan hoşça vakit geçirmesine imkan tanıdı. Çocukların yanı sıra şenliğe katılan veliler de okul öncesi eğitimin önemini bilerek çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiler.

Okul öncesinde moral depoladılar

Minik öğrencilerin okul öncesinde okula uyum sağlamasında böyle bir şenlik alanında bir araya getirilmesi, birçok öğrencinin etkinliklerle okula hazırlanması sürecine büyük bir katkı sağladı, çocuklar okul öncesi moral depoladılar.

Okul öncesi eğitim daima önceliğimiz

Şenliğin kapanış konuşmasında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Türkiye Yüzyılının geleceğini inşa edecek çocuklar için atılacak en önemli adımın onların kalbine dokunmak olduğunu, bu yolda onlara özgüven aşılayarak hayallerinin gücünün farkına varmalarını sağlamanın ebeveynlerin ve eğitimcilerin en temel vazifesi olduğunu ifade etti. Bu tarz organizasyonların okul öncesi çağındaki çocukların ufkunu açarak onların eğitime olan heveslerini artıracağını, bu sayede sonraki eğitim süreçlerinin de daha sağlıklı ve verimli geçeceğini vurguladı. Okul öncesi eğitimin temel olduğuna dikkat çeken Bakırtaş, okul öncesine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.