TÜRKİYE ŞAMPİYONU
2022 2023 Okul Sporlari masa tenisi gençler Türkiye şampiyonu İnegöl okyanus koleji Anadolu lisesi kız takımı
Aralık ayında yapılan Bursa il birinciliği müsabakaları’nda il birincisi olarak grup maçlarına katılan İnegöl Okyanus Koleji yine Bursa’da yapılan Marmara grup müsabakaları’nda grup birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanmıştı
Türkiye’nin en iyi 24 okul takımının müsabakaya katıldığı Türkiye finalleri maçları 1-3 Haziran 2023 tarihlerinde Sinop ilinde yapıldı
Masa tenisi kız takımımız yapılan turnuva sonunda rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu