TÜRKİYE ŞAMPİYONU

2022 2023 Okul Sporlari masa tenisi gençler Türkiye şampiyonu İnegöl okyanus koleji Anadolu lisesi kız takımı

Aralık ayında yapılan Bursa il birinciliği müsabakaları’nda il birincisi olarak grup maçlarına katılan İnegöl Okyanus Koleji yine Bursa’da yapılan Marmara grup müsabakaları’nda grup birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanmıştı

Türkiye’nin en iyi 24 okul takımının müsabakaya katıldığı Türkiye finalleri maçları 1-3 Haziran 2023 tarihlerinde Sinop ilinde yapıldı

Masa tenisi kız takımımız yapılan turnuva sonunda rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu