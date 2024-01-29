Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynadığı Kübra dizisi sıra dışı senaryosu ile tartışılmaya devam ediliyor. Distopik bir şekilde günümüzde yaygınlaşan yapay zekayı romanına uyarlayan Afşin Kum’un kaleme aldığı eser yeniden film ve dizi sektörünün ilgisini çekmeyi başardı.

Son zamanların en popüler yazarlarından biri olmayı başaran yazarın kitap satışları da arttı. Geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayına giren Kübra dizisi en çok izlenenler arasına girdi. Top 10’da kendisine yer bulan diziyi yüzbinlerce kişi soluksuz izledi.

Dizide çalıştığı bir torna dükkanında ortak olma ve sevdiği kadınla mutlu olma hayalleri kuran dürüst bir insanı canlandıran Semavi lakaplı Gökhan, (Çağatay Ulusay), bir şirketin yapay zekayla kurduğu Kübra uygulaması ile biranda Allah’la konuşan seçilmiş biri haline dönüşüyor. Sürükleyici dizi de Semavi’ye inanan yüzlerce kişi biranda o’nu Mehdi gibi görmeye başlıyor.

Siyaset ve toplumsal olayların gölgesinde kalan Semavi, Kübra’nın bir yapay zeka ürünü olmasını öğrenmesine rağmen, bunun Allah’ın bir hikmeti olduğunu düşünüyor.

18 Ocak 2024 tarihinde OGM Pictures imzasıyla yayına giren dizinin yönetmenliğini Durul Taylan ve Yağmur Taylan yaparken, dram ve gerilim türünde ki orijinal Türk dizisinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu yaptı. Bekir Baran Sıtkı ve Murat Uyurkulak’ın kaleme aldığı dizi de bu isimlerden çok alıntı yapılan Aynı adlı romanın sahibi Afşin Kum konuşuldu. Afşin Sıcak Kafa’nın ardından Kübra adlı eserinin de beyaz perdeye uyarlanması ile Türkiye’nin en popüler yazarların biri oldu.

AFŞİN KUM KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Afşin Kum, 1972 yılında İzmir’da doğdu. Yazar ve romancı olan Afşin Kum, 2017 GİO ödüllerinde Sıcak Kafa eseriyle en iyi roman ödülünün sahibi olan Kum, Bilgi Üniversitesinde de Sinema Televizyon öğrenimi gördü.