Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Mütareke Meydanı’nda bir araya gelen Mudanyalılar önce çevre temizliği yaptı, daha sonra düzenlenen panelde çevre kirliliğinin önlenmesi için neler yapılabileceği konusunda bilgilendi.

Mudanya Belediyesi tarafından Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Çevre Kirliliği Nedir ve Nasıl Önlenir?” panel öncesi katılımcılar Mütareke Meydanı’nda çevre temizliği yaptı. Mütareke Meydanı’na yerlere atılan çöpleri temizleyen gönüllüler daha sonra MUDAŞ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen söyleşiye katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Şen ve Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Deniz Bilger’in konuştuğu söyleşide çevre kirliliği ve bireysel olarak neler yapılabileceği konuları ele alındı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, çevre temizliği konusunda kadınların ve gençlerin hassasiyetine vurgu yaparak, gençlerin çevre konusunda daha fazla söz sahibi olmasının ve toplumsal projelerde aktif rol almasının önemine değindi. Dalgıç, “Gençlerden umutluyum. Onlar bizim geleceğimiz. Türk insanı öncelikle temel ihtiyaçlarına odaklandığı için bu tür konuları ikinci plana atıyor. Bir tehlike söz konusu olmadan kimse duyarlı olmuyor maalesef. Ortak çıkarlarımız için bireysel davranış biçimlerimizi değiştirmeliyiz” dedi.

"Eğitim ve yaptırım şart"

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip ise, çevre kirliliğinin önlenmesinde eğitimin önemine dikkat çekerek, “2022 yılında 103 milyon ton atık bertaraf edildi. Bu atıkları biz insanlar oluşturuyoruz. Pet şişeler, poşetler ve diğer atıklar başka bir yerden gelmiyor. İnsanlar bunları atıyor. Temizlik için daha aktif olmalıyız. Kirletmemeliyiz ve kirletenleri uyarmalıyız” dedi.

Prof. Dr. Karip, toplumun her kesimine düşen sorumlulukların bulunduğunu ve bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Su kaynaklarımız tehlikede"

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Şen, halk arasında yaygın olarak “Su zengini” olduğumuz yönündeki algının doğru olmadığını belirterek, “Ülkemiz su fakiri bir ülkedir. Doğayı ve çevreyi kirlettiğimiz için doğa kendi döngüsünü sağlayamıyor. Kirlenen hava nedeniyle yağmur az yağıyor ve bu da su kaynaklarımızın tükenmesine yol açıyor” uyarısında bulundu. Şen, bu durumu önlemek için bütün bireylerin çevresel konulara daha duyarlı hale gelmesi gerektiğini belirtti.

"Davranışlarımızı değiştirmeliyiz"

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Deniz Bilger, çevre temizliğinin sağlanabilmesi için bireysel davranış değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirtti. “Herkes önce kendisini eğitmeli ve çevreye duyarlı olmalıdır. Toplumsal bilinç için önce kendimizi eğitmeliyiz” diyen Bilger, eğitim programlarının ve atölyelerin bu değişimi teşvik etmek için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Mudanya’da düzenlenen bu söyleşi, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için atılması gereken adımları tartışmak amacıyla önemli bir platform sağladı. Etkinlik, katılımcıların çevre sorunlarına daha duyarlı olmalarını ve toplumsal bilinç oluşturma çabalarını desteklemeyi hedefliyor.