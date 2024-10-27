Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz'un da katıldığı etkinlikte, özel çocuklar ve öğretmenleri Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı.

Buluşmada konuşan Öncü Bilge Özel Eğitim Kurumu Kurucu Müdürü Edip Ali Demirtaş, "Çok şükür ki Cumhuriyet'imiz; farklılıkları, ayrılıkları ve ihtilafları aşarak milli kimlik şuurunun ve birlikte var olma azminin etrafında birleşen Türk milletinin, asaletle perçinlediği ve temellendirdiği yönetim sisteminin adı ve şanı olarak 101. yaşına erişmiştir. Türk milletinin bağımsızlığının yegâne timsali, gurur abidemiz Cumhuriyeti'mizin yeni yüzyılı, yeni yaşı kutlu olsun, daim olsun." ifadelerini kullandı.

Coşku dolu bu anlamlı etkinlikte, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz özel gereksinimli çocuklara hediyeler takdim etti.