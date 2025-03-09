Ercan KUTLU / İSTANBUL (İGFA) - Ordu-Aybastı Merkez Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Salih Çelebi, Aybastı İlçe Müftüsü Recai Söğük, Ahmet Örsun, Cemel Güneysu, Hüseyin Serçe ve Ramazan Eselioğlu, projeyle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla İstanbul Büyükçekmece’ye geldi.



Büyükçekmece'de Ekonomik Kalkınma ve İş Platformu Genel Başkanı ve Büyükçekmece Genç İşadamları Derneği Başkanı Muhammed Mustafa Karayün’ü ziyaret etti. Fikir Fabrikası’nda gerçekleşen görüşmede, caminin yenilenme süreci ve yapılacak ek hizmetler ele alındı.

MODERN BİR DİNİ VE SOSYAL KOMPLEKS İNŞA EDİLECEK

Dernek Başkanı Salih Çelebi, yapılacak yeni caminin sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir merkez olacağını vurgulayarak, “Aybastı’ya yakışır, modern ve işlevsel bir cami inşa etmeyi amaçlıyoruz. Eski camiyi yıkarak, yerine günümüz ihtiyaçlarına uygun bir yapı inşa edeceğiz. Hem ibadet hem de sosyal yaşamı destekleyecek bir kompleks oluşturacağız” dedi.

Aybastı İlçe Müftüsü Recai Söğük ise caminin sahip olacağı imkanlardan bahsetti. Projenin sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek tasarlandığını kaydederek, "Caminin içinde geniş bir ibadet alanı bulunacak. Bunun yanı sıra otopark, gençlik merkezi, kreş, Kur'an kursu, konferans salonu ve kütüphane gibi alanlar da projeye dahil edildi. Bu sayede her yaş grubuna hitap eden bir eser meydana getireceğiz. Aybastı için çok büyük bir değer olacak” dedi.

EKİP Genel Başkanı ve Büyükçekmece Genç İşadamları Derneği Başkanı Muhammed Mustafa Karayün de, Aybastı’ya yapılacak bu önemli projeye destek vermekten memnuniyet duyacağını belirtti. Karayün, “Doyduğumuz ilçemizden doğduğumuz ilimize katkı sağlamak bizler için bir sorumluluk. Aybastı Merkez Camii’nin modern ve işlevsel bir hale getirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bugün bizi ziyaret eden kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Cami projesiyle ilgili yapılacak çalışmalar, başta yerel yönetimler, iş dünyası ve hayırsever vatandaşlar olmak üzere geniş bir destekle hayata geçirilecek. Aybastı’da inşa edilecek yeni cami ve sosyal kompleksin, bölge halkının ibadet ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak önemli bir eser haline gelmesi bekleniyor.