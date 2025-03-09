Açıklamasında, maçın ardından verdiği demeçlerin şehir tarafından yalnız bırakılmalarından kaynaklandığını ifade eden Dağaşan, "İnegölspor büyük bir camia. Ben bu camiada ilk profesyonel oldum. Bu camianın evladı olarak, maç sonrasında verdiğim bazı açıklamalarım gerginlikten kaynaklandı" şeklinde konuştu.

İnegölspor yönetimiyle karşılıklı istişarelerde bulunduktan sonra yola devam kararı aldıklarını belirten Dağaşan, "Tüm camiamızdan isteğim, bizlere destek olunmasıdır. İnegölspor başkanı ve yönetim kurulu bugüne kadar ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Biz buna şahidiz. Ancak İnegölspor, şehir takımı ve büyük bir camia. Bu camia daha büyük başarıları hak ediyor" dedi.

Dağaşan son olarak, "Tüm şehrin bu başarı için kenetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tüm şehrimizi, takımımıza destek olmak için 16.03.2025 Pazar günü saat 14:00'te stada bekliyorum" şeklinde açıklamasını tamamladı.