İnegölspor’umuz, iç transferde takım kaptanlarımızdan Orhan Aktaş’ın sözleşmesini 1 yıl uzattık.



Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlumuz Volkan Kardaş, şunları söyledi:

“İç transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Bugünde 2 sezondur takımımızın formasını giyen takım kaptanlarımızdan Orhan Aktaş’ın sözleşmesini 1 yıl uzattık. Kendisinin takımımıza faydası yadsınamaz. Bu sezonda kendisinin takımımıza ciddi katkılarının olacağı inancındayız. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Orhan Aktaş ise “İnegölspor’umuza 1 yıl daha hizmet etmek benim için onur verici. Bana güvenerek sözleşmemi uzatan başta kulüp başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. İnşallah bu sezon hedeflediğimiz noktalara geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”diye konuştu.