23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Kaymakamlık makamına bir süreliğine ilkokul öğrencisi Sabriye Sahre Ay’a devredildi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde kendisini ziyaret eden öğrencileri makamında kabul etti. Sait Yılmaz İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri Sabriye Sahre Ay ve Erva Cantaz Kaymakam Tuna ile bir süre sohbet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, Sayit Yılmaz İlköğretim Okulu müdürü Mehmet Taşdemir, sınıf öğretmeni Orhan Akdursun da ziyaret et hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, makamını bir süreliğine Sait Yılmaz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sabriye Sahre Ay’a devretti. Kaymakam Furkan Tuna, kendisine çiçek takdim eden öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından küçük misafirlerini uğurladı.