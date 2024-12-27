Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün içinde gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda 100 grama yakın uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonlar sonucu yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede denetimlerini sıklaştırdı. Şüpheli hareketlerde bulunan şahısların üzerini arayan ekipler, üzerlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Olayla ilgili savcılık talimatıyla şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. Operasyonlar sonucunda yakalanan E.F. (30), A.G. (17) ve S.A. (32) isimli şahıslar tutuklandı.