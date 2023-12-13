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OUTRIDERS sistem gereksinimleri

  • Bellek: 4 GB
  • Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510
  • OUTRIDERS CPU: Intel Core 2 Duo E8400
  • Dosya Boyutu: Bilinmeyen
  • İşletim Sistemi: tbc

OUTRIDERS minimum gereksinimleri

  • Bellek: 4 GB
  • Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
  • OUTRIDERS Dosya Boyutu: Bilinmeyen
  • İşletim Sistemi: tbc

OUTRIDERS nedir?

Square Enix ve People Can Fly Mevcut OUTRIDERS; Orijinal, karanlık ve çaresiz bir bilim kurgu evreninde geçen 1-3 oyunculu, bırakılıp bırakılabilen bir eşli nişancı oyunu.

Download Via Steam
Geliştirici People Can Fly
Yayıncı Square Enix
Kategori Action RPG Adventure
Platformlar PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Stadia
Oyunun Çıkış Tarihi 2 Şubat 2021

OUTRIDERS’ı çalıştırabilir miyim?

OUTRIDERS’ı çalıştırmak için en azından bir Intel Core 2 Duo E8400 CPU gereklidir. OUTRIDERS için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü 4 GB RAM’dir. En az bir NVIDIA GeForce 510 grafik kartınız olması koşuluyla oyunu oynayabilirsiniz.

OUTRIDERS, tbc ve üstü ile PC sistemi üzerinde çalışacaktır.