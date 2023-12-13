OUTRIDERS sistem gereksinimleri

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510

NVIDIA GeForce 510 OUTRIDERS CPU: Intel Core 2 Duo E8400

Intel Core 2 Duo E8400 Dosya Boyutu: Bilinmeyen

Bilinmeyen İşletim Sistemi: tbc

OUTRIDERS minimum gereksinimleri

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510

NVIDIA GeForce 510 İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Intel Core 2 Duo E8400 OUTRIDERS Dosya Boyutu: Bilinmeyen

Bilinmeyen İşletim Sistemi: tbc

OUTRIDERS nedir?

Square Enix ve People Can Fly Mevcut OUTRIDERS; Orijinal, karanlık ve çaresiz bir bilim kurgu evreninde geçen 1-3 oyunculu, bırakılıp bırakılabilen bir eşli nişancı oyunu.

OUTRIDERS’ı çalıştırabilir miyim?

OUTRIDERS’ı çalıştırmak için en azından bir Intel Core 2 Duo E8400 CPU gereklidir. OUTRIDERS için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü 4 GB RAM’dir. En az bir NVIDIA GeForce 510 grafik kartınız olması koşuluyla oyunu oynayabilirsiniz.

OUTRIDERS, tbc ve üstü ile PC sistemi üzerinde çalışacaktır.