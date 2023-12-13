OUTRIDERS sistem gereksinimleri
- Bellek: 4 GB
- Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510
- OUTRIDERS CPU: Intel Core 2 Duo E8400
- Dosya Boyutu: Bilinmeyen
- İşletim Sistemi: tbc
OUTRIDERS minimum gereksinimleri
- Bellek: 4 GB
- Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
- OUTRIDERS Dosya Boyutu: Bilinmeyen
- İşletim Sistemi: tbc
OUTRIDERS nedir?
Square Enix ve People Can Fly Mevcut OUTRIDERS; Orijinal, karanlık ve çaresiz bir bilim kurgu evreninde geçen 1-3 oyunculu, bırakılıp bırakılabilen bir eşli nişancı oyunu.
|Download
|Via Steam
|Geliştirici
|People Can Fly
|Yayıncı
|Square Enix
|Kategori
|Action RPG Adventure
|Platformlar
|PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Stadia
|Oyunun Çıkış Tarihi
|2 Şubat 2021
OUTRIDERS’ı çalıştırabilir miyim?
OUTRIDERS’ı çalıştırmak için en azından bir Intel Core 2 Duo E8400 CPU gereklidir. OUTRIDERS için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü 4 GB RAM’dir. En az bir NVIDIA GeForce 510 grafik kartınız olması koşuluyla oyunu oynayabilirsiniz.
OUTRIDERS, tbc ve üstü ile PC sistemi üzerinde çalışacaktır.