Dün saat 18.00 sıralarında gerçekleşen olayda, O.Ş. ve L.İ. arasındaki anlaşmazlık kanlı bir trajediye dönüştü. İddialara göre, L.İ. ve eşi 06 DYY 502 plakalı otomobilleriyle seyir halindeyken, ortaklık anlaşmazlığı yaşadıkları O.Ş. tarafından araçları durduruldu.

O.Ş., ani bir öfkeyle L.İ.'ye tabancayla art arda ateş etti ve hızla olay yerinden kaçtı. L.İ., göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çevredekilerin hızlı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

L.İ.'nin hastanede yaşamını yitirmesiyle birlikte polis, kaçan şüpheli O.Ş.'yi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma da hızla başlatıldı.