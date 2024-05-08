Ortakçı Orhaniyespor Voleybol gerçekleşecek kongrede Şükrü Gümüş’ün tek liste ile aday olacağı öğrenilirken, yeni yönetim listesi de belli oldu.



İnegöl’de kız çocuklarını sporla buluşturmak için kurulan ve alt yapı gruplarında 200 sporcuya hizmet veren Ortakçı Orhaniyespor Voleybol’da Bedri Boyrat dönemi sona eriyor.

Kulüp tüzüğünde yapılan değişiklik sonrası her sezon yeni bir başkanla devam edilme kararı alındı.



Alınan bu karar sonrası Bedri Boyrat’ın dönemi sona ererken, Şükrü Gümüş’ün kongreye tek aday olarak gireceği bilgisine ulaşıldı.

Başkan adayı Şükrü Gümüş ise yaptığı açıklamada “Öncelikle hizmetlerinden dolayı Bedri Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu bir bayrak yarışı Bedri başkanımız bayrağı inşallah bize devredecek. Şehrimizin sporcularına hizmet etmek için çıktığımız bu yolda Bedri başkanımız yönetimimizin içinde yer alacak ve tecrübelerinden çokça faydalanacağız. 45 kişilik çok güzel bir yönetim listesi hazırladık. Yönetimimizde şehrimizin kıymetli isimleri yer almakta. Tüm dokulara dokunarak bir yönetim listesi hazırladık. Bir birinden kıymetli bu isimlerle şehrimizde hem sosyal dokusuna hem de voleybol alanında çok söz ettireceğimize inanıyoruz. Çıkacağımız bu yolda tüm ilçe halkının desteklerini bekliyoruz.”