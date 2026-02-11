Osmanelispor Karate Takımı'ndan Türkiye Ligi Finali'nde büyük başarı elde etti.

Sakarya'da düzenlenen Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Ligi Final müsabakalarında önemli dereceler elde eden Osmanelispor Karate Takımı, sergilediği performansla dikkat çekti. Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanarak Millî Takım kadrosuna davet edilen Bilecikli sporcular ile antrenörler Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz, Karate İl Temsilcisi Akif Doğan ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından makamında ağırlanarak başarılarından dolayı tebrik edildi. Ziyaret sırasında sporculara ve antrenörlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ramazan Demir, 'Bu anlamlı başarıda pay sahibi olan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, spor hayatlarında nice yeni başarılar diliyoruz' dedi.