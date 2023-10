Osmangazi Belediyesi, toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen işçilerin maaşına ek zam yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın talimatıyla belediye işçilerine yapılan iyileştirme ile birlikte Osmangazi Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı, net 19 bin 500 lira oldu.

İmzalanan ek protokol ile birlikte Bursa’daki en fazla maaş zammını Osmangazi Belediyesi yaparken, büyük sevinç yaşayan belediye işçileri, yeni zammı davul zurnalar eşliğinde kutladı. Osmangazi Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası, belediyede çalışan 2 bin 250 işçiyi kapsayan ek zam protokolü imzaladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz arasında imzalanan sözleşme ile belediye çalışanlarının en düşük net 19 bin 500 lira maaş alması sağlandı.

Osmangazi Belediyesi’nin Soğanlı’daki şantiye merkezinde düzenlenen ek protokol imza töreninde büyük bir coşku yaşandı. Her yıl Bursa’daki belediyeler arasında işçiye en fazla zammı veren Osmangazi Belediyesi, yine emekçinin yüzünü güldürdü. Binlerce belediye işçisi, Başkan Dündar’ı Soğanlı şantiye merkezinin girişinde meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Osmangazi Belediyesi’nin büyük ve huzurlu bir aile olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak hayata geçirdiğimiz vizyon projeler, yaptığımız birçok iş Türkiye’de adından söz ettiriyor. Bu güzel işleri sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız her işte sizlerin alın teri var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünün şartlarında Osmangazi’nin her sokağı ve caddesini birer şantiye olarak görüyoruz. Şehrimiz için durmadan çalışıyoruz. Bunu herkes başaramaz. Bunu işte büyük Osmangazi Ailesi başarıyor. Özverili çalışmaları görüyoruz ve bu çalışmaların karşılığını da sizlere vermek istiyoruz. Bu güzelliğimiz, huzurumuz ve mutluluğumuz daim olsun. Maaş iyileştirmelerinde her zaman olduğu gibi yine Osmangazi en önde oldu. Herkes yine Osmangazi’yi konuşacak. Yeni ücretlerimizi Allah hayırlı ve bereketli etsin” dedi.

Bursa’ya ve Osmangazi’ye fedakârca hizmet eden belediye işçilerinin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alması için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon ile milli mücadele çerçevesinde biz de emekçilerimizi ezdirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Enflasyon ile mücadelede kararlıyız. Devletimizle birlikte fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Onların enflasyonu yükseltmesine dur diyeceğiz. İnşallah ayaklarımız sağlam yere basacak ve kazancımızın bereketini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da yaptığı konuşmada, Başkan Dündar’ın yaklaşık bir milyon nüfuslu Osmangazi’nin 7’den 70’e tüm vatandaşlarına, en güzel hizmeti sunduğunu belirterek, “Mustafa Başkanımızın her altı ayda bir utanmadan, usanmadan kapısını çaldık. Her defasında emek ve alın terimize sahip çıkarak, bizleri enflasyon karşısında ezdirmedi. Bizlere bu sevinci yaşatan; ben çalışanlarımı artan kur ve yüksek enflasyon karşısında ezdirmem, benim işçimin ve ailesinin, mutsuz ve huzursuz olmasına gönlüm razı olmaz diyen Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar’a şahsım, sendikam ve sizlerin adına teşekkür ediyorum. Emek ve alın terimizin karşılığını hesap makinesinin tuşlarıyla maliyet hesabı yaparak, bordromuza yansıtmayan belediye başkanları bu coşkulu topluluğa iyi baksınlar. Osmangazi Belediyesi ile imzaladığımız ek protokol hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Protokolün imzalanmasının ardından belediye işçileri, Başkan Dündar’a teşekkür ederek, davul zurna eşliğinde oynadı.