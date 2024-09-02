Osmangazi Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun yeni dönem kayıtları başladı.

Osmangazi Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu’na katılmak isteyenler için yeni dönem kayıtları 02 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtlar tamamlandıktan sonra kursiyerler yaş guruplarına göre ayrılacak. Oluşturulacak yaş gruplarına göre eğitimler, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki gurup olarak gerçekleştirilecek. Ekim ayının ilk haftası itibariyle Soğanlı Kültür Merkezi’nde başlayacak olan eğitimler, Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Uzman eğitmenler eşliğinde gösteri sanatlarının tüm inceliklerini öğrenecek olan kursiyerler, yaptıkları çalışmaları yılsonunda sahneleyecek.

Osmangazi Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan yeni dönem eğitimlerine katılmak isteyen kursiyerler, Soğanlı Kültür Merkezi’ne giderek kayıt formunu doldurabilirler. Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 16 01 numaralı hattı arayabilir.