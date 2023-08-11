Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi’nin düzenlediği aşure ikramı programında, engelliler kendi elleriyle aşure dağıttı.BURSA (İGFA) -Muharrem ayı dolayısıyla Osmangazi’deki aşure ikramları farklı bölgelerde devam ediyor.

Osmangazi Kent Konseyi, düzenlediği aşure dağıtım etkinliğiyle engellileri mutlu etti. Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Rıdvan Güler Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri ve Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri katıldı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, engelli vatandaşlarla birlikte vatandaşlara aşure ikram etti.

İkram edilen aşurenin tadına bakan vatandaşlar programı düzenleyen Osmangazi Kent Konseyi ve destek veren Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.