Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Şevval Melek Kanbur, Konya'da düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. 2-5 Eylül 2024 tarihlerinde Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen şampiyona, 73 ilden yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla yapıldı ve heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yaptı.

Şevval Melek Kanbur, 57 kilogram kategorisinde mücadele ederek 7 karşılaşma sonunda Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Bu başarı, genç sporcunun yeteneklerini ve özverisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Şevval Melek Kanbur’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Aydın, sporcunun elde ettiği bu başarılı sonuçların gurur verici olduğunu vurguladı ve gelecekteki yarışmalarda da başarılı olmasını temenni etti.