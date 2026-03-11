Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken 2 kişi de yaralandı.

Olay, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.Ç.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Y.Ç. de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.