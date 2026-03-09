Muratlı ilçesinde Balıhoca Mahallesi mera alanına, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çuvallar içerisinde döküldü. Gri renkli, tozlu ve bloklaşmış haldeki atığın sanayi tipi çimento ve alçı artığına benzediği belirtildi. İhbar üzerine yetkililer tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca çuvalların üzerindeki marka ve yazıların da incelenerek atığın hangi firma veya şantiyeden çıktığının tespit edilmeye çalışılacağı ifade edildi.

Vatandaşların çevre kirliliğiyle ilgili gördükleri durumları ALO 181 Çevre Hattı üzerinden bildirebileceği, mera alanlarının sorumluluğunda bulunan jandarma çevre timlerine de şüpheli araç veya kişiler hakkında bilgi verilebileceği hatırlatıldı.