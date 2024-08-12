İş adamı Ahmet Osmanoğlu’nun kızı Ayet Osmanoğlu ile iş adamı Basil Öztürk’ün oğlu Muhammet Öztürk dünya evine girdi. İstanbul’da bir otelde gerçekleşen düğüne iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi ve Ortadoğu Ticaret ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Ahmet Osmanoğlu’nun kızı Ayet Osmanoğlu ile iş adamı Basil Öztürk’ün oğlu Muhammet Öztürk’ün düğünü yoğun katılımla İstanbul’da bir otelde gerçekleşti.

Düğün töreni şıklığı ve zarafetiyle davetlilerin beğenisini topladı. Düğün töreni başlangıcında söz alan Ahmet Osmanoğlu davetlilere ve düğüne katılamayan devlet büyüklerine teşekkürlerini iletti. Osmanoğlu, kızı Ayet Osmanoğlu ve Muhammet Öztürk’e mutluluklar dileyerek sözlerini tamamladı.

Düğüne AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dr. Hasan Sert, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Ünlü, iş insanları Sadrettin Fidan, Humam Akkad ve Abdurrahman Kafas’ın yanı sıra siyaset ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Düğüne katılamayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, TBMM Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç gibi isimlerin mutluluk dilediği telgraflar salonda okundu.