Alıcı ve satıcı arasında ikinci el alışverişi için köprü oluşturan Dolap’ın yayınladığı Sürdürülebilirlik Etki Raporu’na göre, platform sayesinde Türkiye’de her yıl 15 milyondan fazla ürün yeniden hayat buluyor. Bu sayede yılda 50 milyon metreküp su, toplam 10 bin tonun üzerinde metal, plastik ve tekstil tasarrufu sağlanıyor. Önlenen sera gazı emisyonu ise 204 bin ton karbondioksit eşdeğerinde.

Trendyol güvencesi ile ikinci el alışverişe imkan tanıyan ikinci el platformu Dolap, Sürdürülebilirlik Etki Raporu’nu yayınladı. Döngüsel tüketim alışkanlığının çevresel ve sosyal etkilerini inceleyen raporda, Türkiye’deki ikinci el pazarına ilişkin önemli veriler yer aldı. Rapor, platformun alıcı ve satıcı arasında kurduğu köprüyle sera gazı emisyonu, su tasarrufu ve ekonomik faydalar gibi çeşitli alanlarda kayda değer sonuçlar oluşturduğunu ortaya koyuyor.

“Pozitif etki hedefimizdeki başarımız, döngüsel tüketimde Dolap modelinin işlerliğini gösteriyor”

Dolap kurucularından Hande İzmirlioğlu konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Platform olarak, ikinci el ürün alışverişi ve sürdürülebilirlik arasında güçlü bir ilişki olduğuna inanıyoruz. Her geçen gün daha fazla kullanıcımızın döngüsel tüketim alışkanlıklarını benimsemesi bizleri gelecek için umutlandırıyor. İkinci el ürün kullanımının yaygınlaşmasıyla, çevresel etkiyi azaltırken bir yandan da özellikle kadınlar için hayati değer taşıyan ekonomik fırsatlar da oluşturuyoruz. İlk kez yayınladığımız Sürdürülebilir Etki Raporu, bir başka kullanıcıda yeniden hayat kazanan ürünlerle dünya ve insan için pozitif etki oluşturma hedefimizde geldiğimiz noktayı ortaya koyuyor. Buradaki başarı, döngüsel tüketimde Dolap modelinin işlerliğini gösteriyor. İkinci el alışverişin yaygınlaşması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi konusundaki hedefimizle, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma misyonunu devam ettireceğiz.”

Karbon ayak izinde 28 bin dünya turu kadar tasarruf

Her yıl 15 milyondan fazla ürünü yeniden kullanıma kazandıran platform, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik ederken, aynı zamanda çevresel etkiyi de azaltıyor. Ürünlerin bir başka tüketicide yeniden hayat bulması, 204 bin ton karbondioksit eşdeğerindeki sera gazı emisyonunun engellenmesine yardımcı oluyor. Bu miktar, Edirne’den Kars’a yapılacak 3 milyon uçak seferine ya da dünyanın etrafını otomobille 28 bin kez dolaşmaya karşılık geliyor.

20 bin olimpik havuzu dolduracak kadar su tasarrufu

Yeni ürün üretiminin önüne geçmek, karbon ayak izini küçültmenin yanı sıra su gibi sınırlı kaynakların daha az tüketilmesine de katkı sağlıyor. Dolap üzerinden yapılan satışlar, yeni ürün yerine mevcut ürünün döngüsel ekonomiye dahil olması sayesinde yılda 50 milyon metreküp su tasarrufu oluşmasını sağlıyor. 20 bin olimpik havuzu dolduracak kadar suya denk gelen bu rakam, sürdürülebilir su yönetimi açısından oldukça önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’ye 10 bin tonluk kaynak katkısı

Metal, plastik ve tekstil hammaddeleri, platform üzerinden satışı yapılan ürünlerin temel bileşenlerini oluşturuyor. Ev ve yaşam, elektronik, kadın, erkek, bebek ve çocuk kategorilerinde milyonlarca ürüne ev sahipliği yapan platform, bu ham maddelerin kullanımında kayda değer bir azalma oluşturuyor. İkinci el tüketimin tercih edilmesi sayesinde 1010 ton metal, 2 bin 716 ton plastik ve 7 bin ton tekstil olmak üzere her yıl toplamda 10 bin tonluk hammadde, ülkemizin diğer ihtiyaçlarında kullanılabilir kaynaklar haline geliyor.

Platform 254 bin kadına ana gelir kaynağı sağlıyor

Ürünlerin ekonomik ömrünün uzatılmasına katkıda bulunarak yeniden kullanım için fırsatlar oluşturan platform, ekonomik açıdan da önemli bir fayda sağlıyor. Dolap platformunda yapılan satışlar, 254 bini aşkın kadının ana gelir kaynağını oluşturuyor. Ev ekonomisini güçlendiren ikinci el ürün satışı sayesinde aynı zamanda tüketiciler de istedikleri bütçeye göre alışveriş yapma imkânı buluyor.