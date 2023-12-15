Bir çoğumuzun telefonun ilk sayfasında hatta en kolay ulaşabileceği yerde olan ve dünya üzerinde yaygın kullanılan bu mesajlaşma uygulaması neden turizm sektöründe pazarlama ve hizmet aracı olarak kullanılmasın ki?

WhatsApp’ı Otel Yönetim Stratejimize Nasıl Uygulayabiliriz?

Otele gelmeden önce misafirleriyle iletişim kurmak isteyen otelciler için, misafirlerden aldıkları e-mail adresleri kaldıkları süre boyunca ve kaldıktan sonra da fazlasıyla iş görüyor. Hatta bu zamana kadar e-mail ile elde ettiği geliri raporlar halinde elinde bulunduran bir çok otel vardır.

Günün her anını cep telefonuyla geçiren, mobille bu kadar içli dışlı olan bir nesil için tamamen kişiselleştirilmiş bir uygulama üzerinden hızlı iletişim kurmak, otelciler için adapte olunması gereken alternatif bir iletişim aracıdır.

Nasıl Başlamalı?

WhatsApp kullanmak için öncelikli olarak ihtiyacınız olan şey otelinize ait bir akıllı telefon ve kullanılabilir durumda olan bir telefon hattı. Eğer oda sayısı çok olan bir oteliniz var ise kişisel hattınızı kullanmanızı tavsiye etmeyiz çünkü fazlasıyla yoğun bir WhatsApp kullanımı olacaktır.

Akıllı telefona WhatsApp uygulamanızın kurulumunu yapıp, isim-soyisim kısmına muhakkak otelin adını, profil fotoğrafı yerine ise otelinizin logosunu ekleyin ki misafirlerinize karşı güven ve kurumsallık hissi yaratabilin.

Tüm bunları yaptıktan sonra devam etmeniz gereken ikinci aşama ise, otel web sitenize, sosyal medya hesaplarınıza, misafirlerinizle yazıştığınız bütün mail adreslerinin imza kısmına, kartvizitinize ve mümkünse basılı bütün tanıtım materyallerinize WhatsApp numaranızı yazmanız olacaktır.

WhatsApp ile görüşmelerinizi akıllı telefon üzerinden yapabileceğiniz gibi aynı zamanda web.whatsapp.com adresinden bilgisayarınız veya tabletiniz ile de yapabilirsiniz.

Nasıl Kullanmalı?

Otelimizin WhatsApp numarasını misafirlerimize ulaşılabilir kıldığınıza göre artık konaklamadan önce, konaklama esnasında ve konaklamadan sonra hizmet ve pazarlama aracı olarak neler yapabiliriz bir de onlara göz atalım.

Konaklama Öncesinde:

Otelinize herhangi bir kanal üzerinden rezervasyon yapmış veya direk rezervasyon yapmak isteyen misafirleriniz için WhatsApp sizin için çok pratik bir araç olacaktır.

Konaklama öncesinde misafirleriniz, otelinize veya şehrinize gelmeden önce sizden bir çok konu hakkında bilgi alabilir veya onları ekstra hizmetlerinizden yararlanmaları için tetikleyebilirsiniz. Böylelikle otelinizin veya tesisinizin hem gelirini hem de hizmet kalitesini arttırmış olursunuz.

Otelinize henüz rezervasyon yapmamış olan bir kişi sizinle WhatsApp aracılığı ile iletişime geçiyorsa, ona oteliniz hakkında detaylı bilgi verebilir, rezervasyonu gerçekleştirmesi için anlık mesajlaşma yolu ile ekstra indirimler sunabilir veya web sitenizden uygun fiyatlarla komisyonsuz rezervasyon yapmasını sağlayabilirsiniz.

Konaklama Esnasında:

Otelinizde kaldıkları süre boyunca misafirlerinizle WhatsApp ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Otel içindeki ekstra hizmetlerden ve konsiyerj hizmetlerinden yararlanmak isteyen konuklarınıza, uygulama üzerinden iletişim kurabilmeleri için yönlendirmeler yapabilirsiniz.

Konaklamadan Sonra:

Artık mevcut datalarınız haricinde elinizde WhatsApp aracılığı ile etkileşime geçmiş insanların dataları da olduğuna göre bunu pazarlama aracı olarak kullanabilirsiniz. Misafirlerinize üçüncü taraflarla değil, doğrudan sizinle iletişime geçip rezervasyon yapabileceklerini belirten hatırlatma mesajları atabilirsiniz. Onlara özel indirimler sağlayabilir böylelikle tekrar konaklamalarını sağlayabilirsiniz. Özel günlerde kutlama mesajları atıp kendilerini özel hissetmelerini sağlarken otel ile sadakat kurmalarını sağlayabilirsiniz.

Bütün bunların yanında, Facebook’un sahip olduğu bu mesajlaşma servisinin işletmelere özel ‘Onaylı Hesap’ özelliğini yayına aldığını (Tr’de henüz kullanımda değil) ve işletmelere özel yeni uygulama hazırlığında olduğunu da duyuralım.