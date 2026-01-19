Saray ilçesinde bugün 16 yaşına giren Egemen Turhan için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildi. Hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Egemen, okulundan itfaiye araçlarıyla alınarak istasyona götürüldü. Sirenler eşliğinde gerçekleşen bu yolculuk, hem Egemen hem de arkadaşları için unutulmaz anlara sahne oldu. İtfaiye istasyonunda ekipler tarafından karşılanan Egemen'e itfaiyeci kıyafetleri giydirildi. Ardından itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler verildi, yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı ve itfaiye araçları detaylı şekilde tanıtıldı. Gün boyu büyük bir heyecan yaşayan Egemen, hayalini kurduğu mesleği birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Program, Egemen için hazırlanan doğum günü pastasının kesilmesiyle taçlandırıldı. Duygusal anların yaşandığı sürprizde, Egemen ve ailesi mutluluklarını gizleyemedi. Aile, bu özel organizasyon için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.