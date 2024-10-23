Ümraniye’deki otomobil tamirhane esnafı, ara eleman bulmakta zorlandıklarını ve özellikle ebeveynlerin çocuklarını çırak olarak vermekten kaçındıklarını vurguluyor. Bu durumun devam etmesi halinde, mesleklerinin 10-15 yıl içinde zora gireceğini belirtiyorlar. Otomobil tamir ustası Hasan Torun ise sektördeki ara eleman eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Torun, yüksek ücretlere rağmen iş ilanlarına yönelik talep olmadığını dile getirdi.

“İyi bir kalfa 30-35 bin lira civarında alıyor”

Otomobil ustası Hasan Torun, “Otomobil sektöründe yeni güncel duruma bakıldığında piyasası büyümekte fakat ara eleman veya sektöre girecek çalışanlardan öğrencilerde bir sıkıntı yaşanmakta. Aileler, otomobil sektörüne çocuklarını ağır iş dolayısıyla vermiyor. Otomobil gerçekten ücretlendirme olarak iyi bir pozisyona geliyor. Şu anda iyi bir kalfa 30-35 bin lira civarında alıyor. Bu sektörde bu işleri daha iyi yapılabildiğinde maaşlar 45-50 bin TL’ye gelebiliyor.” ifadelerini kullandı.

“Ara elaman sıkıntısının giderilmesi lazım”

Torun, “Çocukların okulda olup kendilerini geliştirmeleri ve bu sektöre adım atmaları gerekiyor. Kendi oğlumu da üniversitede otomobil sektörüne yazdırdım. Piyasa büyüyor ancak ara eleman sıkıntısının giderilmesi lazım” dedi.