Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 senesinin bitiminde geçtiğimiz 2022 yılının kasım ayına göre rekor seviyeye yükseldi.

Yüksek kredilerde sunulan düşük faizli avantajlar ve indirim kampanyaları vatandaşların dikkatini sıfır araçlara yoğunlaştırdı.

Habere göre İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, otomotiv sektörünün kasım satışlarını değerlendirerek şu ifadelere değindi:

“Otomotiv sektöründe ocak-kasım dönemine dair açıklanan veriler doğrultusunda otomobil ve hafif ticari pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 61 büyüyerek 1 milyon 73 bin 982 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları özelinde incelendiğinde büyüme yüzde 66.2 olarak kayda geçerken, hafif ticari olarak incelendiğinde ise satış adetlerinin yüzde 43,7 oranında arttığı kayda geçti. 2023 yılı başlarında piyasanın dinamikleri ve genel seyri bizlere 1 milyon seviyesinin rahatlıkla aşılacağının işaretlerini veriyordu."

'İLERİKİ DÖNEMDE BÜYÜMEDE DÜŞÜŞLER GÖREBİLİRİZ'

Bir milyon seviyesinin aşılarak beklentileri karşıladığını ifade eden Ertemel,

"Haziran aylarında başlayan daralma sebebiyle 2023 yılı başında beklenen satış adetlerinin bir miktar altında olarak kapanacaktır. Geçmiş birkaç yıl içerisinde hiç kesilmeden ve artarak devam eden talep sıfır pazarında 2023 Eylül, ikinci el pazarında ise 2023 Haziran ayında azalmaya başladı. Yüksek mevduat oranları, krediye erişimde yaşanan zorluklar azalan talebin başlıca faktörleri arasında. Açıklanan verilerde yılın ilk yarısında var olan yüksek talebin etkilerini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz aylarda talep daha düşük olduğundan ileriki dönem verilerinde büyüme oranlarında bir miktar düşüşler görebiliriz."

şeklinde konuştu.

İŞTE EN ÇOK SATAN 4 MODEL

Sıfır araçlarda yapılan cazip indirimlerin ve yüksek oranlı kredi ortamında sunulan düşük faizli kredilerin, otomobil satın almak isteyen vatandaşların ilgisini sıfır araçlara çekmede etkili olduğunu söyleyen Ertemel, kasım ayında en çok satan modelleri şu ifadelerle sıraladı:

"Yıl sonu kampanya ve indirimlerin en cazip olduğu ay genellikle kasım veya Aralık aylarıdır. Kasım ayında sunulan cazip indirimlerin reel tüketiciler tarafından ilgi çekmesi sebebiyle otomobil ve hafif ticari pazarı bir önceki yılın kasım ayına göre yaklaşık yüzde 40 artarak, kaydedilen en iyi ikinci kasım ayı olarak tarihe geçti. Bu ayda C segment sedan aile otomobili olan Fiat Egea Sedan ve Crossover olan Egea Cross en çok satan otomobiller arasında. B Segment Hatcback araç olan Renault Clio ve aynı markaya ait C segment Megane en çok satan otomobiller arasında göze çarpıyor."

'İKİNCİ ELDE DE C SEGMENT ÇOK RAĞBET GÖRDÜ'

Otomotivin hem sıfır hem ikinci el kanadında genel bir daralma söz konusu olduğunu belirten Ertemel sözlerine şöyle devam etti:

"İkinci el piyasasında da fiyatların bir miktar gerilemesi, tercihini ikinci el araçtan yana kullanan vatandaşlarımız için fırsatlar sunuyor. Piyasamızda genel bir daralma olsa da, yeni fiyatlardan araç almak isteyen ve tercihini ikinci el araçtan yana kullanan vatandaşlarımız bu dönemin sunduğu fırsatlardan yararlanarak otomobil alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. İkinci el pazarında da C segment otomobiller en çok rağbet gören araçlar arasında ilk sırada yer alıyor."

ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Ertemel, 'Otomobil fiyatları düşer mi ve fiyatların seyri ne olur?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: