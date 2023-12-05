Yerel seçimlere 3,5 ay kala Türkiye'nin gözü siyasi partilerin, liderlerin attığı adımlarda. Muhalefet cephesinde netleşmiş bir iş birliği modeli şekillenmedi.

İddialara göre, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarında hemen hemen sona gelindi. tv100 ekranlarında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesinden ayrıntıları paylaştı.

"İHTİLAFLAR VARDI"

Parti heyetlerinin çalışmalarına değinen Burhan," Bugüne kadar MHP ve AK Parti heyetleri arasındaki görüşmelerde yerel seçimle ilgili ana hatlar ile iskeleti oluşmuştu. Bir iki noktada ihtilaf vardı" dedi.

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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde adaylıkların, 50+1 ve anayasa meselelerin konuşulduğunu belirten Burhan, "Cumhur İttifakı'nın Mersin, Adana ve Manisa'da adayının Milliyetçi Hareket Partisi'nden olması kesinleşti." diye konuştu.