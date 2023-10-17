Bursa-İstanbul karayolunda dikkat çekici bir olay yaşandı, bir sürücü otomobiliyle ters şeride girdi ve bu tehlikeli manevrayı uzun bir süre boyunca sürdürdü. Trafikteki bu riskli anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bursa'da, bir otomobil sürücüsü, otoyolun ters şeridine geçerek neredeyse kazaya neden oluyordu. Dakikalarca ters şeritte ilerleyen sürücü, çevresindeki diğer sürücülerin kornaları ve selektörleriyle uyarılara maruz kaldı. Bu tehlikeli durum, trafikteki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Polis ekipleri, bu tehlikeli manevrayla ilgili soruşturma başlattı.