Bir kadın, mahalledeki çocukların sokakta oyun oynamasından rahatsızlık duyarak, taş ve bıçak kullanarak onları kovaladı. Bu türlü bir davranışa maruz kalan çocuklar ve mahalle sakinleri büyük bir şaşkınlık ve öfke yaşadılar.

Olay, geçtiğimiz günün öğlen saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, sokak üzerindeki bir kadın, çocukların masumca top oynadığını görünce rahatsızlık hissetti. Bu rahatsızlık duygusu, kadının öfkeye dönüşmesine neden oldu ve taş atarak çocukları kovalamaya başladı. Dahası, elindeki ekmek bıçağıyla çocuklara tehditler savurdu.

Bu üzücü olayın anları, mahalle sakinleri tarafından kayıt altına alındı. Eli bıçaklı kadının verdiği tepki ise daha da şaşırtıcıydı. Uyarılara aldırış etmeden, "kafam şişti sana ne" şeklinde bir cevap verdi.

Pendik Kavakpınar Mahallesi sakinleri, bu olaya büyük bir tepki gösterirken, böylesine anlamsız bir saldırının ve tehdidin kabul edilemez olduğunu dile getirdiler.