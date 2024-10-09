Türkiye’nin teknoloji markası Casper, kullanıcıların hayalindeki teknolojiyi deneyimleyebilmesi için uzun soluklu bir kampanya başlattı. Casper, web sitesinde belirli bir süre için Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlarda ve monitörlerde yüzde 15’e varan indirim seçenekleri sunuyor.

Casper, teknolojik ihtiyaçları performans ve kaliteden ödün vermeden, her ihtiyaca göre kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Casper web sitesine özel, çeşitli dönemlerde sunacağı birçok avantajı kullanıcılarıyla buluşturacak olan Casper, Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlarda ve monitörlerde belirli bir süre için yüzde 15’e varan indirim sunuyor. Kullanıcıların güç ve mobilite ihtiyacını destekleyen Casper, Ekim ayına özel 4 ve 6 aya kadar taksit imkanı sağlıyor.

Profesyoneller için tasarlanmış yüksek performans

Kampanya kapsamında, verimliliği artıran Casper Nirvana X700, X600 ve C550 dizüstü bilgisayarlar ve yüksek performansa sahip M500 ve N200 masaüstü bilgisayarlar, belirli bir süre için yüzde 15’e varan indirim avantajlarıyla profesyonellerle buluşuyor. Ayrıca, ofis ve çalışma alanlarına mükemmel uyum sağlayan Casper Nirvana 23.8” ve 21.5” monitörlerde yer alan indirimler, performansı en üst düzeye çıkarmaya destek sağlıyor.

Oyunlarda kazananı Excalibur belirliyor

Kampanya kapsamında, casper.com.tr’ye özel olarak Excalibur G911, G870 ve G770 gaming laptoplar ve güç odaklı E750 ve E650 masaüstü bilgisayarlar çeşitli avantajlarla oyun tutkunlarıyla buluşuyor. Ayrıca, oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Excalibur’un 23.8”ve 31.5” oyuncu monitörlerinde sunulan indirimler, rekabetçi oyunculara daha yüksek performans elde etme imkanı sağlıyor.

Kullanıcı dostu çözümler bir arada

Kampanya kapsamında, tüm bu ayrıcalıklı ürünlere avantajlı fiyatlarla erişebilen kullanıcılar, aynı zamanda ücretsiz bir şekilde Excalibur Gaming sırt çantasına da sahip olabiliyor. Yanı sıra Excalibur bilgisayarlarda mevcut olan ‘Ömür Boyu Performans Garantisi’ kapsamında rutin performans bakımları gerçekleştirebilen oyun tutkunları, hem performans kaybının önüne geçiyor hem de cihazların ömrünü uzatabiliyor.