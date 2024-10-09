Dünyanın en etkili yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Londra merkezli The Times Higher Education (THE), “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sıralamada Türkiye genelinde en iyi ilk beş, vakıf üniversiteleri arasında ise ilk üç üniversite arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, dünyada 601-800 bandında yer aldı. Sıralama sonuçlarına etki eden beş kategorinin dördünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en iyi üniversitesi olarak gösterilen üniversite, toplam skorlar baz alındığında da “KKTC’nin en iyi üniversitesi” unvanını korudu.

The Times Higher Education, dünya üniversitelerini değerlendirirken kullandığı göstergeleri beş ana grupta topladı. Öğretme, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Uluslararası Görünüm ve Endüstri ana başlıklarında toplanan bu kriterlerin dördünde Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’ın en iyisi olarak gösterildi. Araştırmanın alt kategorilerinde ise üniversiteler, Eğitim Saygınlığı, Öğrenci Akademisyen Oranı, Doktora Lisans Oranı, Doktora Akademisyen Oranı, Kurumsal Gelir, Araştırma Saygınlığı, Araştırma Geliri, Araştırma Verimliliği, Atıf Etkisi, Araştırma Gücü, Araştırma Mükemmelliği, Araştırma Etkisi, Uluslararası Öğrenciler, Uluslararası Personel, Uluslararası Ortak Yazarlık, Yurtdışı Çalışmaları, Endüstriyel Kazanç ve Patentler başlıklarında değerlendirildi.

“Bir eğitim adasına dönüşen Kuzey Kıbrıs’ın yükseköğretim kalitesi ile yakaladığı bu başarı ülkemiz adına çok değerli”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kuzey Kıbrıs’ın en iyisi olarak yer aldığımız sıralamada Türkiye genelinde ilk beş üniversite arasında yer alırken, vakıf üniversiteleri arasında da ilk üçte yer aldık” dedi.

Prof. Dr. Günsel, “Bir eğitim adasına dönüşen Kuzey Kıbrıs’ın yükseköğretim kalitesi ile yakaladığı bu başarı ülkemiz adına çok değerli” ifadelerini kullandı. “Bu başarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eğitim alanındaki uluslararası saygınlığını artırıyor” diyen Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmaya devam edeceğiz ve dünya üniversiteleri arasında rekabet edebilirliğimizi daha da artırmak için çalışmaya, bilim üretmeye ve araştırmalarımızı ürüne dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

"Mutluyuz"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, The Times Higher Education “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025” araştırmasında Türkiye genelinde en iyi ilk beş üniversite arasında yer almalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli eğitim, akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve araştırmalarımızın dünya çapında yankı uyandıran sonuçları, bizi bu noktaya getiren temel unsurlar arasındadır” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bundan sonra da eğitim ve araştırmada çıtayı daha yükseğe taşıma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Global rekabette yer alan bir üniversite olarak her zaman daha iyisini hedefleyerek uluslararası standartlarda bilim üretmeye ve öğrencilerimize dünya çapında rekabet edebilir bir eğitim sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yol arkadaşlığı yaptığım tüm meslektaşlarıma, bu büyük başarıda sahip oldukları rol için teşekkür ediyorum” dedi.