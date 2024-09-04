Sinema ve tiyatro sanatçısı Umut Avcı, 44 yaşında vefat etti. Beyninde pıhtı atan ve hastaneye kaldırılan Avcı, 15 gün sonra hayata gözlerini yumdu.

Genç yaşta vefat eden oyuncuyla ilgili acı haber sosyal medyadan paylaşıldı. Sadri Alışık Kültür Merkezi sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sadri Alışık Kültür Merkezi İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz Umut Avcı'yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız Umut."