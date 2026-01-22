Yeni Excalibur monitör, modern ve kullanıcı odaklı tasarımıyla öne çıkıyor. Kavisli ekran yapısı, kullanıcıyı görüntünün merkezine alarak daha sürükleyici bir deneyim sunuyor. Arka yüzeyde yer alan oval formdaki RGB aydınlatma, ürüne dinamik ve oyuncu ruhunu yansıtan bir görünüm kazandırıyor.

Piyasada 2K çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızını aynı anda sunan sınırlı sayıdaki 31.5-32’’ monitör arasında yer alan Excalibur, bu üst seviye teknik özellikleri erişilebilir fiyat anlayışıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Panel performansı, ghosting testleri ve dayanıklılığı profesyonel ölçüm sistemleriyle test edilen ürün, Excalibur’un kalite standartlarını bir kez daha ortaya koyuyor.





Şık, sağlam ve ergonomik tasarım

Tamamı alüminyumdan üretilmiş ayarlanabilir stant (HAS - Height Adjustable Stand) sayesinde monitör; sağa-sola, yukarı-aşağı ayarlanabiliyor ve kendi ekseninde 90 derece döndürülebiliyor. Bu yapı, hem sağlamlık hem de uzun ömürlü kullanım açısından önemli bir avantaj sağlarken, kullanıcıların masa ve oturma düzenine göre maksimum ergonomi sunuyor. Süper ince çerçeve tasarımı ise odağın tamamen ekranda kalmasını sağlıyor.



31.5" 2K ekran ile üst düzey görsel deneyim

Günümüz kullanıcılarının daha büyük ekran talebine yanıt veren Excalibur, yeni modelini 31.5’’ ekran boyutuyla sunuyor. 2560 x 1440 (2K Quad HD) çözünürlük sayesinde daha net, daha keskin ve daha doğru görüntüler elde edilirken; bu deneyim yalnızca oyunculara değil, aynı zamanda grafikerler, mühendisler ve profesyonel kullanıcılar için de ideal bir çalışma alanı oluşturuyor.

Monitör, 180 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresi ile özellikle rekabetçi oyunlarda akıcılığı en üst seviyeye taşıyor. Sunulan 180Hz yenileme hızı yazılımsal değil, doğrudan panelin kendi teknolojisiyle sağlanarak uzun süreli testlerden başarıyla geçirilmiş durumda.



VA panel, yüksek kontrast ve canlı renkler

VA panel teknolojisi kullanılan Excalibur monitör, 3500:1 kontrast oranı ile daha derin siyahlar ve daha canlı renkler sunuyor. 300 nit parlaklık seviyesi, standartların üzerinde bir performans sağlayarak görüntülerin daha canlı ve etkileyici görünmesine katkı sağlıyor. Ayrıca 178 x 178 geniş görüş açısı, her açıdan tutarlı görüntü kalitesini garanti ediyor.



Göz sağlığı ve akıcı oyun teknolojileri

Excalibur, uzun süreli kullanımları da göz önünde bulundurarak monitöründe Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) teknolojisine yer veriyor. Bu sayede zararlı mavi ışınlar yüzde 80’e varan oranlarda azaltılarak göz yorgunluğunun önüne geçiliyor. Anti-Flickering teknolojisi ve HDR desteği ise daha konforlu ve gerçekçi bir görüntü deneyimi sunuyor. Monitörde bulunan Adaptive Sync teknolojisi sayesinde hem NVIDIA G-Sync hem de AMD FreeSync destekleniyor. Böylece ekran yırtılması ve takılmalar minimum seviyeye indiriliyor.

Yeni Excalibur monitör, HDMI ve DisplayPort (DP) bağlantı seçenekleriyle farklı sistemlerle uyumlu çalışıyor. Ayrıca VESA desteği sayesinde kullanıcılar ürünü masa standı dışında duvara veya farklı monitör kollarına da monte edebiliyor.