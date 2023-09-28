Özel eğitimde kaç tip çocuk vardır? Bu çocuklar neye göre eğitim alır? 30 yaş ve üzeri özel gereksinime sahip bireyler devletten rapor alabiliyorlar mı?Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Özel Eğitim Öğretmeni Sarper Kaya, merak edilen tüm soruların cevaplarını Herkes Duysun mikrofonuna açıkladı. Kaya, zihinsel engelli çocuklara öz becerilerini kazandırdıktan sonra günlük yaşam becerilerini katmaya çalıştıklarını belirtti.

“AMACIMIZ, ÇOCUĞU OLABİLDİĞİNCE BAĞIMSIZ HALE GETİRMEKTİR”

Her çocuğun eğitim ihtiyacının farklı olduğuna dikkat çeken Özel Eğitim Öğretmeni Sarper Kaya, “Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli bir çocuğun okuma yazmaya ihtiyacı yoktur. Onlar günlük hayata hazırlayıcı etkinlikler yapar. Öz bakım ve toplumsal yaşam becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız çocuğu tam bağımlı halden olabildiğince bağımsız hale getirmektir. Örneğin tuvalete kendisinin gitmesini sağlamak, yemek yeme becerileri kazandırmak gibi… Temel öz becerilerini kazandırdıktan sonra günlük yaşam becerilerine geçiyoruz. Burada ki amaç ise bir sofrayı kaldırırken, kurarken annesine yardımcı olması, basit düzeyde ütü yapması gibi günlük hayatta bir kadının yapabildiği şeyleri çocuklar da yapabilsinler. Hafif düzeyde olanlar ise, ortaokula ve liseye gidebilen çocuklardır. Okuma-yazma ve matematik becerilerini öğretiyoruz. Ödevleri ve yapılan derslerin tekrarını sağlıyoruz. Zihinsel engelli çocuklarımız bu şekildedir. Otizmlilere gelince ise hafif olanlar var, üstün zekalı olanlar var. Düzeyleri ve eğitim ihtiyaçları ne ise onları karşılıyoruz. Otizmden kaynaklı bazı takıntılar oluyor ve bunları azaltmaya çalışıyoruz. Orta-ağır çocuklarımızın en büyük sorunu buraya eğitim için gelmiyor olmaları. Bireylerin yaşı 30-40 civarında ve bir yere gidemiyorlar. Bir özel eğitimci olarak en büyük hayalim, bu çocuklara devletimizin korumalı bir iş yeri açmasıdır. Belli bir saatte gelecek, orada çayını içecek, yemeğini yiyecek, arada iş yapacak. Orta-ağır dediğimiz zihinsel engelli çocuklarımızın sıkıntıları çok büyük. Olabildiğince bağımsız hale getirmek istiyoruz, tam bağımsız yapamıyoruz. Çakmak ile aygazı yakmayı öğretiyoruz fakat çocuk aygazı açar, o sırada telefonu çalar, telefonla konuşur sonra gelir, Allah korusun çakmak yakar. Annelerin de rahat etmesi için, yaşı ileri olan çocuklarını huzurla bırakacakları bir yer şart. Korumalı bir iş yeri istiyorum.” şeklinde konuştu.

“YAŞI İLERİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KORUMALI İŞ YERİ AÇILMALI”

Kaya, “Yaşı ileri olan çocukların bazılarına rapor çıkıyor bazen de rehberlik merkezimiz ‘Yeter artık’ diyor. Bu çocuklar için korumalı bir iş yeri açılana kadar, bu çocukların rehberlik merkezlerine gelmesi gerekiyor. Bu iş gönül işi, bir insanın özel eğitimci olması için okuması yetmiyor. Üç ayak var. Bilgi, ilgi ve sevgi gerekiyor. Bu üçü yoksa özel eğitimci olamazsınız. İlgi ve sevgi yoksa bilgi hiç işe yaramaz.” dedi.