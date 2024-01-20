Emekli olduktan sonra gökyüzüne merak salan Bursalı Şenol Şanlı, evinin bodrumuna kurduğu atölyesinde teleskop üretiyor. Boş vakitlerinde ay ve gezegenlerin fotoğrafını çeken Şanlı, emekliliğin tadını gökyüzünü gözlemleyerek çıkardığını söyledi.

Bursa’da yaşayan Şenol Şanlı, özel sektörden emekli olmasının ardından teleskoplara ve gökyüzünü gözlemlemeye merak saldı. Kendi kendini yetiştirerek gök bilimi ve uzay hakkında birçok şey öğrenen Şanlı, evinin bodrum katını atölyeye çevirdi. Burada kendi yaptığı teleskopla ayı gözlemlemeye başladı. Ayın evrelerinin fotoğrafını çekerek uzaya merakı daha da artan Şanlı, daha sonra gezegenleri, yıldızları ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nu fotoğraflamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesinin ardından en uygun zamanda ayın önünden geçerken fotoğrafını çekeceğini söyleyen Şanlı, “Bursa’dan bir meraklı olarak Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonuyla ayın önünden geçerken fotoğraflamak istiyorum. Bunun için çalışacağım” dedi.

Emekliliğinin tadını gökyüzünü gözlemleyerek çıkarıyor

Şenol Şanlı “Burası benim evimin bodrumu. Yaklaşık 24 yıl önce burada hobimi keşfettim, gökyüzüne merakım olduğunu keşfettim. Gökyüzü ile ilgili kendimi yetiştirmeye çalıştım. Teleskop aynası yapmayı öğrendim, daha sonra yapmaya başladım. İç bükey aynalar yapıyoruz. Bu aynaların yapma süreci uzun bir zaman alıyor. Hiç başından ayrılmazsanız bir aynanın yapımı 20 saat sürüyor. İnsan eliyle yapılabilen en hassas yüzeyi elde ediyoruz. Aynamızın yüzeyi bittikten sonra optik testlerini yapıyoruz. Daha sonra da bunu alüminyum kaplamaya gönderiyoruz. Kaplama sonra elimizdeki ürün tamamen ayna özelliğini taşıyor. Geriye sadece teleskop tüpüne yerleştirmek kalıyor. Burada ikincil bir ayna daha kullanıyoruz. Focuser dediğimiz sistemlerle bir teleskopumuz oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Ayı fotoğraflayarak arşivliyor

Ayın her evresini yıllardır fotoğraflayarak arşiv oluşturduğunu söyleyen Şanlı, “Teleskopu yaptıktan sonra artık gökyüzü ile buluşuyorsunuz. Gökyüzünde ilk bakacağınız obje ay, daha sonra gezegenlere ve derin uzaya bakabiliyorsunuz. Sadece bakmak yeterli olmuyor, gördüğünüz objeyi fotoğraflamak ta gerekiyor. Ben de ay fotoğrafları çekmeye başladım. Ayın tüm evrelerini ayrı ayrı fotoğraflıyorum. Bir ay döngüsü 29 buçuk gündür, 28 fotoğrafla bu döngüyü tamamladım. Her dolunay döneminde de fotoğraflar çekiyorum. 12 dolunayı bir araya getirerek bir yıl boyunca ayla dünya arasındaki mesafenin değişkenliğini, büyük ve küçüklüğünü fotoğrafla anlatmaya çalışıyorum” dedi.

Gezeravcı’nın bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ay hizasında fotoğrafını çekecek

İlk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Bursa üzerinden geçtiği esnada fotoğrafını çekmek istediğini söyleyen Şanlı, “Aslında çok önemli bir olaya şahitlik edeceğiz. Bilim insanlarını kitaplarda görüyorduk. Türkiye’de Alper Gezeravcı ilk astronot olarak uzaya çıkacak. Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek. Orada deneyler yapıp tekrar dünyaya dönecek. Hep beraber buna şahit olacağız. Tüm Türkiye’nin kalbi Alper Gezeravcı ile birlikte atıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu 90 dakikada bir dünyanın etrafında bir tur atıyor ve ben bunu Bursa’dan çekmek istiyorum. Bu geçiş ayın önünden geçiş olacak. Bursa’dan bir meraklı olarak Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonuyla ayın önünden geçerken fotoğraflamak istiyorum. Bunun için çalışacağım” ifadelerini kullandı.