Özel Yürekler Kurs Merkezi Özel Eğitim Öğrencilerinin sene sonu programı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü merkez binasında gerçekleştirildi.

İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören Özel Yürekler Kurs Merkezi özel eğitim öğrencilerinin sene sonu gösterileri İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü merkez binası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Özel Yürekler Kurs Merkezi Özel Eğitim Öğrencilerinin birbirinden güzel hazırlamış oldukları gösteriler ilçe protokolü ve kalabalık bir seyirci tarafından izlendi.

Açılış konuşmasını yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, “Halk eğitimi merkezi eski binamızın büyük bir kısmını özel öğrencilerimize yönelik kurs merkezi olarak kullanıyoruz. Bu binamız valiliğimiz tarafından özel eğitim kurs merkezi olarak tescillenmiştir. Burada özellikle yetişkin özel eğitim öğrencilerimize yönelik olarak 8 sınıfta yaklaşık 33 öğrenciye ayrıca İnegöl Meslek Yüksek Okulu Bünyesinde + Üniversite projesi kapsamında bir kurs yedi öğrenci olmak üzere kırk öğrencimize eğitim olanağı sağlamaktayız. öğrencilerimizin sosyalleşmelerinin yanı sıra el kas becerilerini sağlamaları ve üretime katkı sağlamalarını hedefledik. Burada çok güzel etkinliklerin yanı sıra işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlıyoruz. Bu öğrencilerimizin ve bu eğitime ihtiyaç duyan tüm özel eğitim öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Açtığımız kurslarla onlara faydalı olmaya çalışacağız” dedi.

Özel eğitim öğrencilerinin program esnasında sergiledikleri; işaret dili ile İstiklal Marşı, Hacivat Karagöz, İşaret dili ile söyledikleri şarkılar ile folklor gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni izlendi.

Ayrıca özel öğrencilerin tüm sene boyunca hazırlamış oldukları ürünlerin yer aldığı sergide büyük beğeni topladı.