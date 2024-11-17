Bugün CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin liderliğinde, “Asgari Ücret Talebimiz: Otuz! Bunun Altında Yokuz!” başlıklı broşürler, İnegöl çarşısında esnaf ve vatandaşlara ulaştırıldı.

Başkan Şahin yaptığı açıklama, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından emekli maaşları ve asgari ücretin en az 30 bin lira olması yönündeki teklifini desteklemek adına broşürlerimizi halka dağıttık. Asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye, memura bütçe istiyoruz. Dar gelirlinin artık inim inim inlediği Türkiye’de rahat bir nefes alacağı asgari ücretin ve emekli maaşlarının en az 30 bin olacağı teklifimizi burada bir kez daha ilan ediyorum ve halkımızında bu konularda desteklerini istiyoruz. Çünkü onların refahı, çocuklarının okul harçlıkları için evine götüreceği ekmek için bu istemimiz bir insani yaşam koşullarının gerçekleşmesi için en minimum ücrettir. 30 binin altındaki bir ücret halkı sefalete gönderir. Bizde bu halkın bir an önce bu sefaletten kurtulması için bu çalışmaları yapıyoruz. Resmi verilere göre 2002’de en düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyor. Şu anki gündemimizde en düşük memur maaşı 7,5 altın düşüyor. Yüzde 50, yüzde 100 azalmış durumda. 2002 verilerine göre en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken bugün 2.5 sadece çeyrek altın alabiliyor. Asgari ücretli 2002’de 7 tane çeyrek altın alabilirken bugün sadece 3 tane çeyrek altın alabiliyor. KYK öğrencilerinin yani öğrencilerimize verilen devlet tarafından bursla 2002’de 1.5 çeyrek altın alınırken bugün sadece 0.25. En düşük emekli maaşında 7 tane çeyrek altın kaybı, en düşük emekli maaşında 5,5 çeyrek kaybı, asgari ücretlide 20 yılda 4 tane çeyrek altın cebinden alınmış gitmiş vatandaşlarımızın. Buna dur demek için vatandaşlarımızla birlikte olup bizim itiraz ettiğimiz sizin adınıza istediğimiz haklı talebi desteklemenizi bekliyoruz” dedi.