Ekonomi uzmanı Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin kredi kartlarından 750 TL ekstra vergi almayı planladığını duyurdu. Demirtaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önce Nas Ekonomi Modeli diyerek enflasyonu patlatıp parayı değersiz hale getiriyorsunuz. Ardından, insanların nakit kullanabilmesi için büyük banknotlar çıkarmazken, onları kredi kartına mahkûm ediyorsunuz. En sonunda, kredi kartlarına mahkûm ettiğiniz bireylere 100 bin TL üzeri limitli kartlar için ekstra vergi koyuyorsunuz."

Demirtaş, bu durumu eleştirerek hükümetin uygulamalarının ekonomik zorluklar yaratacağına dikkat çekti.