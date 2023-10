CHP Genel Başkan adayı, aynı zamanda TBMM Grup Başkanı ve CHP Manisa Milletvekili olan Özgür Özel, Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gerçekleştirilen basın açıklamasına, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk de katıldı.

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in yaptığı konuşmadan bazı önemli noktalar şunlardır:

"İlk önce başkanımın bıraktığı yerden başlayayım. Burası bütün Türkiyelilerin baba evi burası. Baba evinde kavga asla olmaz. Biz kırıp dökerek, vefasızlık yaparak bir süreç yürütmeyecegimizi söyledik. Çok ciddi bir şekilde değişim süreci yaşanıyor. Biz Kemal Kılıçdaroğlu ve onun değişmesine bağlarsak bu çok büyük bir haksızlık olur. Bizim değişimden anladığımız, genel başkan, tüzük, siyaset yapış biçiminin değişip incelenmesi gerekiyor. Bursa'da kendimi çok rahat hissettiğim bir yerdeyim. Büyük haksızlıklar yapılıyor. Oranın delegeleri asker. Şöyle oy kullanacak böyle oy kullanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes Mustafa Kemal'in askeri. En önemli seçim dedik. Yüzüncü yılda seçim yenilgisiyle elbette hesaplaşacağız. Bu partiyi nasıl iktidar yapabileceğimizi hep birlikte tartışacağız. Partili yere bakıyor yolda yürürken. Görülmemiş bir duygusal kopuş yaşanıyor. Bunu farklı illerde görüp duyuyoruz. Vurdu kapıyı gitti. Beni duy dedi. Bu sefer biz sadece bir seçim kaybettik dersek, o zaman kapıyı vurup çıkmıyor. Sessizce çıkıyor. Ben o sessizce çıkan karanlık sokaktaki insanın peşindeyim. Yenilenmemiz gerekiyor. Seçim kazanacak kadroyu kurmamız lazım. Ben bu yerel seçimde bir yenilgi almayalım, Tayyip Erdoğan İstanbul'un üzerinde gezip kupon arsaları Araplara vermesin diye uğraşıyorum. Onun için adayım ben. Bursa'yı almak, Ankara'ya yeni Melih Gökçekler gelmesin diye adayım. Sadece genel başkanı değil, tepeden tırnağa kadroları değiştireceğiz. Genç, çok kadını olduğunu bir parti meclisi olacak. İlçe başkanlarının, kurultay delegelerinin, il başkanlarının oluşturduğu şeyler dışında birşey görmeyeceksiniz. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı siyaseti gibi onun siyasetinden yapmayacağız. O kesiyor. Doğru söylüyorsun diyor, açsın diyor, ama tehlike büyük arkama geçmelisin diyor. Enine kesen bir siyaset. Bizim yapmamız gereken, enine kesen siyaset. Yoksuluna değiyor musun? Ümidini kesmişine değiyor musun? Gençlerin yüzde 75'i diğer ülkelerde hayal kuruyor. Biz bu gençleri ikna edemezsek Türkiye'nin ileri gitmesi mümkün değil. Genç kadrolarımızla, her türlü gelişmeyi takip eden, dünyadaki rüzgarı doğru okuyan gençlerle birlikte olacağız. Biz bu ülkede kimin için siyaset yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Önceden yazdık. Herkes için CHP dedik. Ama herkes için siyaset olmaz. Bundan sonraki süreçte iki şeyde taviz yok. Altı oktan taviz yok. Her birisi ayrı değerde. Muhalefet iktidarın ensesindedir. Biz kendi kalemizin önünde savunma yapıyoruz. Laikliği savunmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne içinde dururum ne de başında olurum. Tutum belgemizde partiyi nasıl daha iyi yöneteceğimiz yazıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde eksik kalan her şeyin tamamlandığını göreceksiniz. Dünyanın dış politikası açısından çok zor bir dönemdeyiz. Dört bir yanımızda savaş ve sorunlar var. Pandemide gıda sorunu oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra, ekonomide, tarımda, yeni durumların olduğunu göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarmışcasına göğsünüzü kabartacak. Kendimizi yeniden tanımlamak zorundayız. Endüstri 4.0 geliyor. Cumhuriyet Halk partisi artan verimden çalışanın emeğini istemek, talep etmek için gelecek. Birileri endüstri 4.0 savunurken, emek 4.0'ı savunacak biri lazım. Haftalık çalışma saatlerini denetlemezsen, belli saatten sonra çalışmama hakkını denetlemezsen, 21 yüzyıl emeğin değil, sömürünün yüzyılı olur. Ezber bozan, kimsenin görmediğini gören, bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç var. İlçeleri ve illeri madden ve manen yalnız bırakmayacağız. Bu partiyi geliştirmeye gayret edeceğiz. Son derece çalışkan bir ekibimiz var. Biz bu partinin evlatları olarak, bu partiyi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurum yapmak niyetindeyiz. Ben kendi görev alanımda bir şeyi eksik bırakmadım. Ben bu zamana kadar nasıl yüzünüzü öne eğdirmediysem genel başkanlıkta da eğdirmem. Cumhuriyet Halk Partisi padişahlar gibi soydan soya geçtiği bir parti değildir. Genel Başkana rakip olmak ihanet değil, demokrasinin gereğidir. "