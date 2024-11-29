Halk TV’de katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, teğmenlerin yalnız bırakılmayacağını belirterek, "İktidara geldiğimizde bu teğmenleri ordumuza geri kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çekerek yemin eden ve disipline sevk edilen teğmenlere seslenen Özel, “Bu kişilere uyarı cezası verin, ihraç etmeyin. Aksi halde, biz o teğmenleri yalnız bırakmayız. CHP’nin kontrolündeki alanlarda istihdam ederiz ve iktidarımızın ilk ayında şanlı ordumuza tekrar kazandırırız” dedi. Özel, Atatürk rozeti takmadığı gerekçesiyle işten çıkarılan bazı teğmenlerin CHP’nin desteklediği kurumlarda çalıştığını da sözlerine ekledi.