Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Dubai Havaalanı'nda uçaktan indikten sonra yere düşen Zardari, bacağını kırdı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Cumhurbaşkanı Zardari'nin bacağını alçıya alarak dört hafta dinlenmesi gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari'nin Dubai ziyareti, uçaktan inerken yaşadığı kaza nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla sona erdi. Cumhurbaşkanının sağlık durumunun stabil olduğu ve en kısa sürede iyileşmesi için gerekli tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Kazanın ardından Cumhurbaşkanlığı ofisi bir açıklama yaptı. Zardari'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, dinlenme sürecinin tamamlanmasının ardından görevine döneceği ifade edildi. Kazaya dair detayların paylaşılmadığı açıklamada, hastane yetkililerinin tedbir amaçlı gerekli tüm önlemleri aldığı vurgulandı.

Zardari'nin sağlık ekibi, Cumhurbaşkanının dört hafta boyunca yoğun aktivitelerden uzak durmasını önerdi. Doktorların temkinli bir yaklaşım benimsediği belirtilirken, Zardari'nin bu süre boyunca sağlık durumunun dikkatle izleneceği ifade edildi.