

Ayasofya Camii'ne çok sayıda turist kafilesi gelip ziyaret gerçekleştiriyor. Daha fazla turist ağırlanması için hazırlıklara devam ediliyor.



Geçmiş dönem İznik Müzesi Müdürü Taylan Sevil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçemiz, kültür varlıklarıyla dolu önemli bir yer. Papa Francis'in ziyareti hepimiz adına sevindirici bir gelişme. İznik'te Ayasofya Camii varsa turizm vardır; Ayasofya yoksa turizm yoktur. Papa'nın ziyaretiyle İznik, dünya çapında tanıtılacak ve turizmde yeni bir atak yaşayacaktır,” ifadelerini kullandı.



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İznik, zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle yılda binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan ilçede Ayasofya Camii'nin yanı sıra surlar, antik tiyatro, tarihi hamamlar ve camiler turistlerin ilgisini çekiyor.

Papa'nın ziyaretiyle birlikte sadece Ayasofya değil, ilçenin diğer tarihi ve kültürel miraslarının da uluslararası düzeyde tanıtılması hedefleniyor. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, bu süreçte daha fazla turist ağırlayabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. İznik'in bu tarihi fırsatı, hem ekonomik hem de kültürel anlamda büyük kazanımlar sağlaması bekleniyor.