Mayıs 2023 seçimlerine katılan siyasi partilerin büyük çoğunluğu, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Ata İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı çatısı altında seçime girdi.

14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne yaklaşık 36 siyasi parti katıldı. Bu partilerin bir bölümü ittifaklar oluşturarak sandığa gitti. Ancak, en erken 2027’de veya zamanında 2028’de yapılması beklenen genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ittifak dengelerinin değişeceği öngörülüyor. Seçime tek başına girme gücü bulunmayan küçük partiler ise yeni ittifak ve iş birliği arayışlarına yönelmiş durumda.

‘Millet İttifakı bileşenleri dağılıyor’

Önümüzdeki günlerde, Yeniden Refah Partisi hariç Cumhur İttifakı bünyesinde seçime giren partilerin mevcut birlikteliklerini sürdürmeleri bekleniyor. Buna karşılık, 24 Mayıs 2023’te “Altılı Masa” girişimiyle bir araya gelerek “Millet İttifakı” adı altında seçimlere katılan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’nin ise bir sonraki seçimlere birlikte girmeleri artık neredeyse imkansız görünüyor.

CHP listelerinden Meclis’e giren Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi’nin bir sonraki seçimlere birlikte katılma olasılığı kalmamış görünüyor. Bu partilerin CHP dışında yeni ittifak arayışlarına yönelmesi bekleniyor. Öte yandan, Gelecek ve DEVA Partili bazı milletvekillerinin yakında AK Parti’ye katılacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, her iki partinin de seçimlere tek başlarına girme ihtimallerinin oldukça düşük olduğu değerlendiriliyor.

‘Yeniden Refah Partisi çatı parti mi olacak?’

Cumhur İttifakı’ndan ayrılan Yeniden Refah Partisi’nin, önümüzdeki dönemde Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’ni kendi çatısı altında bir araya getirmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Öte yandan, Meral Akşener’in genel başkanlığı döneminde İYİ Parti’den ayrılarak yeni partiler kuran Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi ile Yavuz Ağıralioğlu’nun Anahtar Partisi’nin, önümüzdeki süreçte İYİ Parti öncülüğünde bir “milliyetçi blok” etrafında birleşme olasılığı da tamamen göz ardı edilmiyor.