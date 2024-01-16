AK Parti Genel Merkezi henüz isimleri ilan edilmeyen büyükşehir ve illerin belediye başkan adaylarının 18 Ocak’ta kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Ancak açıklamada ilçelere yönelik bir takvim beyan edilmedi. Kulislere sızan bilgilere göre ilçe belediye adaylarının tespitinde AK Parti aceleci davranmayacak. Büyükşehir ve İl Belediye Başkan adaylarının tamamen duyurulmasının ardından AK Parti Genel Merkezi, bölge milletvekilleri, il yönetimleri ve açıklanan başkan adayları ile birlikte ilçe belediye başkan adaylarının tespiti noktasında yeniden görüşmeler yapılabileceği konuşuluyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen diğer bilgiye göre ise İlçe Belediye Başkan adaylarının belirlendiği ancak henüz kamuoyuna duyurulması noktasında aceleci olunmadığı belirtiliyor.

Muhalefet partileri ise AK Parti’nin yapacağı hamleyi bekliyor. Bir çok isimle görüşmeler yapan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, AK Parti’nin İnegöl Belediye Başkan adayının açıklanmasını bekliyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre adaya göre aday çıkarma politikası izlenecek. Muhalefet partilerinin başkan adayları ile yaptığı görüşmelerde bazı isimlerin ikna edildiği, ancak bu isimlerin AK Parti adayının kim olacağının bilinmeden teklife evet demedikleri de gelen bilgiler arasında.

Bursa genelinde en stratejik bölge olan İnegöl, gerek AK Parti, gerekse de CHP ve İYİ Parti açısından büyük öneme sahip.

AK Parti bir önceki yerel seçimde büyükşehir belediyesini kazandıran İnegöl’ü kalesi gibi görüyor. CHP ise İnegöl’ün güvenini kazanarak bu kez Büyükşehir seçimlerinde daha iddialı olmak için özel bir çalışma yapacak. Bursa bölgesinde en fazla oyu İnegöl’den alan İYİ Parti ise oy oranlarını arttırma peşinde olacak.