Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, 5 katlı binanın 3’üncü katında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Binada şiddetli patlama sebebiyle duvar parçalanmış ve karşı binayı etkilemiş. Yaralılarımızın bir kısmı karşı binalardan" dedi.

Mevlana Mahallesi 866. Sokak’taki 5 katlı binanın 3’üncü katında, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis yönlendirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 7 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri, patlamanın ardından sokaklara döküldü.

Patlama sonucu 3 bina ve 6 otomobilde hasar oluştu. Patlamanın meydana geldiği bina başta olmak üzere 3 bina zarar gördü. Patlamanın etkisiyle binadan kopan parçalar park halindeki 6 otomobilde de hasara yol açtı.

"8 yaralımız var"

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Özyiğit, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sebebiyle ilgili henüz teknik inceleme tamamlanmadı. Patlama neden kaynaklandı bilmiyoruz. 8 yaralımız var. Doktorlarımızın ifadesine göre ağır yaralımız yok. Bu yaralılarımızın içerisinden kısmi tedavisini görüp taburcu olanlar da var. Arkadaşlarımız tek tek çalışmaları yapıyor. Bina yöneticilerini de dinlediler. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok, buna şükrediyoruz. Allah her birine şifa versin. Kamu kurumlarımız teyakkuz halinde çalışıyorlar" dedi.

"3 gündür benzer gaz sızıntısı tereddüttü varmış"

Özyiğit, 18 Ekim Cuma günü Gebze’deki birçok noktadan gaz kaçağı ve kokusu olduğu yönündeki ihbarlara ilişkin ise "3 gündür benzer gaz sızıntısı tereddüdü varmış. Bu binada teknik inceleme yapmışlar. Yetkililer, binada sızıntıya dair herhangi bir şey bulmamışlar. O zaman itibarıyla söylüyorum. Bu bina yöneticisinin ifadesi. Bize intikal eden bir durum yok. Fakat patlamanın sebebi gazın genel sızıntısı mı, binanın içinde kendiliğinden olan bir şey mi onu bilmiyoruz. İncelemelerin ardından belli olacak" diye konuştu.

"Şiddetli patlama sebebiyle duvar parçalanmış ve karşı binayı etkilemiş"

Yaralıların hepsinin aynı binadan olmadığını ifade eden Kaymakam Özyiğit, "Binada şiddetli patlama sebebiyle duvar parçalanmış ve karşı binayı etkilemiş. Yaralılarımızın bir kısmı karşı binalardan. 2 binada daha ve arabalarda hasar var. O nedenle etraftaki yaralıların her biri tarandı, içeride kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Arkadaşlar baktılar" dedi.

"Gaz sıkışması sonucu patlamanın meydana geldiği yönünde bilgiler aktarıldı"

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Elim bir doğal gaz patlaması ile karşı karşıyayız. Binamızın 3. katında gerçekleşen bu patlamada ailedeki 5 yaralı söz konusu. Yolun karşısındaki daireye sıçrayan parçalar nedeniyle de karşı 2 dairede de yaralı vatandaşlarımız var. Ancak onların yaraları hafif. Patlamanın olduğu dairedeki yaralımız anne, yanıkla karşı karşıya. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Annede ağır yanıklar mevcut, umarız en kısa sürede iyileşirler. Gaz sıkışması sonucu patlamanın meydana geldiği yönünde bilgiler aktarıldı. İlk andan itibaren Gebze Belediyemizin kurtarma, itfaiye, emniyet olay yerine sevk edildiler. Olayın adli, idari ve teknik incelemeleri devam ediyor. Detaylı açıklamaları ilerleyen zaman dilimlerinde paylaşacağız" şeklinde konuştu.