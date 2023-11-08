Bursa İnegöl Hamidiye mahallesinde meydana gelen kazada geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı.

Kaza Hamidiye mahallesi park caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde kenarına park için geri manevra yapan sürücü S.A. yönetimindeki 45 ZC 7452 plakalı hafif ticari araç, pazar arabasıyla evine gitmek üzere olan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi