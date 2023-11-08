Civan ğerçemi yaz aylarında beyaz renkli çiçekler açan kurak toprağı seven bir bitki çeşididir.
Faydaları ise şu şekilde;
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır.
- Sindirim sistemini güçlendirmeye yarar.
- Hazımsızlığa iyi gelmektedir.
- Civan perçemi doğal bir ağrı kesicidir. Bu yüzden kadınların regl dönemlerindeki ağrılarını gidermeye yardımcı olur.
- Kanı temizler ve kansızlığa iyi gelir.
- Balgam sökücüdür.
- Burun kanaması, mide bulantısı ve baş dönmesine iyi gelmektedir.
- Hipertansiyon için faydalıdır.
- Bağırsak ve midedeki gazı söker.
- Yaraları iyileştirir.
- İshali keser.
- Stres, sıkıntı ve ruhsal bunalıma iyi gelmektedir.
- Romatizma ağrılarına ve sırt ağrılarına oldukça faydalıdır.
- Uykusuzluğa iyi gelir ve rahat bir uyku alımını kolaylaştırır.
- Migrende oluşan oldukça şiddetli baş ağrılarına iyi gelmektedir.
- Kemik erimesine iyi gelir.
- Böbreklerin düzenli ve sağlıklı çalışmasını sağlar.
- Şeker hastalığına iyi gelir.
- Safra kesesine de faydası vardır.
- Genellikle çocuklarda görülen kızamık ve boğmaca gibi rahatsızlıklara çok etkili bir bitkidir.
- Grip ve nezle gibi soğuk algınlığına bağlı rahatsızlıklara faydalıdır.
- Mide spazmı, mide basıncı ve mide yanması gibi birçok mide hastalığında kullanılmak için ideal bir bitkidir.
- Basur hastalığında oluşan basur memelerinin geçmesi için faydalıdır.
- Ağız ve diş hastalıklarını hafifletir.
- İlkbahar aylarında oluşan polenlerin neden olduğu göz yaşarması, göz kızarıklığı ve burun akıntısına faydalıdır.
- Civanperçemi bitkisi eğir kökü ile birlikte düzenli kullanım sonucu akciğer kanserine fayda gösterir.
- İyi bir idrar söktürücüdür.
- Cilt güzelliğine faydalıdır.
- Egzama gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.
- İştahsızlığı giderir.
- Karaciğer düzensizliklerini, mide ve bağırsak kanalı iltihaplarını iyileştirmeye yardımcı olur.
- Bağırsak bezelerinin çalışmasını düzenleyerek, dışkılamayı kolaylaştırır.