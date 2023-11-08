Civan ğerçemi yaz aylarında beyaz renkli çiçekler açan kurak toprağı seven bir bitki çeşididir.

Ayak kaşıntısı nasıl geçer ve neden olur? Ayak kaşıntısı nasıl geçer ve neden olur?

Faydaları ise şu şekilde;

  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır.
  • Sindirim sistemini güçlendirmeye yarar.
  • Hazımsızlığa iyi gelmektedir.
  • Civan perçemi doğal bir ağrı kesicidir. Bu yüzden kadınların regl dönemlerindeki ağrılarını gidermeye yardımcı olur.
  • Kanı temizler ve kansızlığa iyi gelir.
  • Balgam sökücüdür.
  • Burun kanaması, mide bulantısı ve baş dönmesine iyi gelmektedir.
  • Hipertansiyon için faydalıdır.
  • Bağırsak ve midedeki gazı söker.
  • Yaraları iyileştirir.
  • İshali keser.
  • Stres, sıkıntı ve ruhsal bunalıma iyi gelmektedir.
  • Romatizma ağrılarına ve sırt ağrılarına oldukça faydalıdır.
  • Uykusuzluğa iyi gelir ve rahat bir uyku alımını kolaylaştırır.
  • Migrende oluşan oldukça şiddetli baş ağrılarına iyi gelmektedir.
  • Kemik erimesine iyi gelir.
  • Böbreklerin düzenli ve sağlıklı çalışmasını sağlar.
  • Şeker hastalığına iyi gelir.
  • Safra kesesine de faydası vardır.
  • Genellikle çocuklarda görülen kızamık ve boğmaca gibi rahatsızlıklara çok etkili bir bitkidir.
  • Grip ve nezle gibi soğuk algınlığına bağlı rahatsızlıklara faydalıdır.
  • Mide spazmı, mide basıncı ve mide yanması gibi birçok mide hastalığında kullanılmak için ideal bir bitkidir.
  • Basur hastalığında oluşan basur memelerinin geçmesi için faydalıdır.
  • Ağız ve diş hastalıklarını hafifletir.
  • İlkbahar aylarında oluşan polenlerin neden olduğu göz yaşarması, göz kızarıklığı ve burun akıntısına faydalıdır.
  • Civanperçemi bitkisi eğir kökü ile birlikte düzenli kullanım sonucu akciğer kanserine fayda gösterir.
  • İyi bir idrar söktürücüdür.
  • Cilt güzelliğine faydalıdır.
  • Egzama gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.
  • İştahsızlığı giderir.
  • Karaciğer düzensizliklerini, mide ve bağırsak kanalı iltihaplarını iyileştirmeye yardımcı olur.
  • Bağırsak bezelerinin çalışmasını düzenleyerek, dışkılamayı kolaylaştırır.