Dünyanın önemli pazarlama guruları, iş dünyasının etkin düşünce liderleri Global Marketing Summit 2024 için İstanbul’da bir araya geldi. Zirve, pazarlama sektörünün yıldızlarını buluştururken, Türkiye’den ve dünyadan pek çok iş insanını da konuk etti.

Pazarlama dünyasının yıldızlarını buluşturan Global Marketing Summit 2024, İstanbul’da başladı. İki gün sürecek olan dev zirvenin bu seneki konusu ‘Sürdürülebilir Büyüme’. Pazarlama dünyasının guruları, pazarlama liderleri, dünyaca ünlü yazarların anlatımı ile unutulmaz bir içerik sektör katılımcıları ile paylaşıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik yaptı. Öte yandan, zirvenin onur konuğu dünyanın en ünlü pazarlama gurusu, ‘Modern Pazarlamanın Babası’ olarak kabul edilen Dr. Philip Kotler oldu. Ayrıca, Tüm dünyada artan şiddet olaylarına karşı, Global Marketing Summit 2024’de siddetvarsareklamyok hashtag’iyle kampanya başlatıldı.

“Türkiye bu tarz etkinliklerle ismini kısa dönemde daha fazla duyuracak”

Global Marketing Summit’ın açılış konuşmasını yapan konuşmasını Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, “Pazarlama dünyasının önemli isimleri bizlerle birlikte. Bu sabahki oturumlar çok ilgi uyandırdı. Misafir ettiğimiz konuşmacılar dünyada çok önemli bir yere sahipler. İstanbul’un yüzünü misafirlerimizle tanıştırmak istiyoruz. O yüzden bizler köprü görevi görüyoruz. Buradaki misafirlerimiz, dünya gurularıyla tanışma fırsatı buluyor. Türkiye, bu tarz etkinliklerle ismini kısa dönemde daha fazla duyuracak. Pazarlama dünyasını bir araya getiriyoruz. Önümüzdeki sene ise ‘İnsan Kaynakları’ dünyasını bir araya getireceğiz. Etkinlik 4 gün sürecek. Dün online oturumlar başladı. Bugün ve yarın ise fiziksel oturumlar devam ediyor. Cuma günü ise online oturum olarak devam edeceğiz. Zirveye katılamayanlar online oturumları internet ortamında izleyebilecekler” ifadelerini kullandı.

“Büyüme önemli fakat sürdürebilir olması gerekiyor”

Karbon ayak izine de önem verdiklerini ifade eden Ferik, “Zirvelerimizi planlarken sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Her zirvenin sonunda karbon ayak izimizi sıfırlıyoruz. Online izleyicimiz 143 ülkeden 60 binden fazla. Bu konuyla alakalı global olarak çalışıyoruz. Bu dünya bizden gelecek nesillere kalacak. Büyüme önemli fakat sürdürebilir olması gerekiyor. Ayrıca zirvemizde şiddet vakaları için kampanya başladı. Şiddetvarsareklamyok adı altında hastag başlattık. Şiddet içerek dizilere reklam vermemeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Zirvenin çok güzel geçtiğini belirten Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Ömer Orbay, “Ana sponsor olarak bu zirveye destek verdik. Şirketimiz olarak bu tarz zirvelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Pazarlama dünyasının yıldızları İstanbul’a geldi

Zirvede konuşma yapan Küresel Düşünce Lideri, Yazar, Fütürist konuşmacı Geniusworks Yöneticisi Peter Fisk, “Pozitif anlamda etki oluşturmayı amaçlayan markalar fütürist yaklaşımla marka kampanya hikayelerinde etkileyici olabilmeleri sayesinde fark oluşturabilir hale gelirler. Geleceğin şampiyonları olarak konumlanan Pazarlama profesyonelleri eski pazarlama teknikleri, daha fazla reklam ve daha fazla satış taktiklerini değiştirip daha geniş kapsamlı denklemler ile çözüm sağlayabileceklerdir” diye konuştu.

Zirvenin ilk günü konuşma yapan bir diğer isim, global basında tek küresel üreticilik ödülleri olan Epica Awards’ın Editoryal Direktörü Mark Tungate oldu. Tungate, Avrupa’dan sürdürebilirlik alanında ödül almış basın ödülleri ve medya planlama üreticilik ödüllü kampanyaları ile ilgili örnekleri paylaştığı sunumunda reklamların analizini yaptı.

Zirvenin dikkat çeken bir diğer iki ismi ise Wheeler Dealers Sunucusu, Talk Show Sunucusu Mike Brewer ve Wheeler Dealers Sunucusu, Takım Kültürü Uzmanı, F1 Yorumcusu, Marc Elvis Priestley’di. İkili zirvede, “Bir TV Programının DNA’sı Olarak Sürdürülebilirlik” konulu panel oturumunu Warner Bros Discovery Pazarlama CEE & Menat Başkan Yardımcısı Grigory Lavrov moderasyonunda gerçekleştirdi.

Diversity in Luxury CEO’su, Kariyer Koçu, Konuşmacı, Podcaster, Yazar Elizabeth Solaru da Global Marketing Summit 2024’te dikkat çeken isimler arasındaydı. ‘Lüks Segmentte Kapsayıcı Pazarlama Yoluyla Sürdürülebilir Büyüme’ konulu oturumda konuşma yapan Elizabeth Solaru, sunumunda lüks markaların çeşitliliği ve yeterince temsil edilmeyen kitleleri hedefleyen kapsayıcı pazarlama stratejilerini benimseyerek nasıl büyüyebileceğini inceleyerek anlattı.