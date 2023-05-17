Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen tescilli 'Pazaryeri Boncuk Fasulyesi' ekimine başlandı. Ürünün hasat zamanı çiftçilere ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinin Şerbetçi Otundan sonra başlıca geçim kaynağı olan Pazaryeri Boncuk Fasulyesinin tohum ekimine ilçe merkezi ve köylerde başlanırken, ilçe merkezi ve köylerinde yaklaşık 2 bin dekar alanda ekimi yapılıyor

Toprakla buluşan ve 5 yüz ailenin geçim kaynağı olan Pazaryeri Boncuk Fasulyesi tarlalarında havaların iyi gitmesi ile çiftçiler yaklaşık yirmi gün sonra iplikleme çalışması yapacak.

İlçeye bağlı Dereköy köyünde Pazaryeri Boncuk Fasulyesi üretimi gerçekleştiren Kadir Turan ve eşi Emine Turan, yaklaşık 5 dönüm alanda sezonun ilk Pazaryeri Boncuk Fasulyesinin ekimini gerçekleştirdi.

Emine Turan, “Tohumlarımızı toprakla buluşturduk Pazaryeri Boncuk Fasulyemizin ekimini gerçekleştirdik. Allah kısmet ederse Temmuz ayının 15’inden sonra hasadımızı gerçekleştireceğiz. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu olmasını diliyorum" dedi.