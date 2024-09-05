Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Pazaryeri ilçesindeki kutlamalar, İlçe Kabristanlığından Hükümet Konağı önüne kadar kortej yürüyüşüyle başladı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda; İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sela okunurken, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla kurban kesildi İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik tarafında dua edildi. Ertuğrul Gazi Söğüt Zeybek Ekibi ve Bozüyük Osmanlı Mehteran Takımı gösterilerini sergiledi.

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Bugün güzel ilçemizin bayram günüdür. Bugün, yerel tarihimizin ulusal tarihimize ilham olduğu; ya kurtuluş ya ölüm ahdinin verilişinin günüdür. Bu bayram, bir dirilişin bayramıdır. Bugün, esenlik dolu günleri yaşayan bizlerin, bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımızı minnet ve şükranla anma günüdür. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlarla dolu bir tarihi vardır ki, Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Kurtuluş mücadelesinde şehit düşen ecdadımızın Ruhları şad olsun. Biz onların, bedelini canlarıyla ödediği bu güzel ilçede huzur içinde yaşıyoruz. Bu doğrultuda bize düşen görev, bize emanet edilen bu vatanı koruyup, gelecek nesillere bırakmaktır.” dedi.

Programa, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, CHP İlçe Başkanı Metin Polat, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ufuk Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Tahir Ogul, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılırken, program sonunda Pazaryeri Belediyesince davetlilere yemek ikram edildi.